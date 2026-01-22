España lidera la transición energética europea con un 42% de generación eólica y solar en 2025

España generó en 2025 el 42,41% de su electricidad mediante energías eólica y solar, consolidándose como líder de la transición energética europea en un año en el que, por primera vez, las renovables superaron a los combustibles fósiles en el conjunto de la Unión Europea.

Según el informe European Electricity Review del think tank Ember, la generación eólica y solar alcanzó el 30,1% (841 TWh) del mix eléctrico comunitario, superando el 29% (809 TWh) procedente de fuentes fósiles.

De la dependencia del carbón al liderazgo renovable

La transformación del sistema eléctrico español en las últimas tres décadas ha sido radical. En 1990, el carbón aportaba el 40% de la generación nacional (59,74 TWh), mientras que la eólica y la solar eran prácticamente inexistentes (0,01 TWh cada una).

Al cierre de 2025, el carbón supone apenas el 0,32% (0,92 TWh) del mix, y la intensidad de emisiones del sector ha caído desde los 437,22 gCO₂e/kWh registrados en 1990.

El desglose de la generación renovable en 2025 muestra un equilibrio notable entre ambas tecnologías:

Energía solar: 21,79% (62,9 TWh), situando a España en el grupo de cinco países de la UE con una cuota solar superior al 20%.

21,79% (62,9 TWh), situando a España en el grupo de cinco países de la UE con una cuota solar superior al 20%. Energía eólica: 20,61% (59,49 TWh), tercera fuente nacional por volumen de generación, muy cerca del gas natural (62,06 TWh).

Europa: primer año con más renovables que fósiles

El hito alcanzado en 2025 es la culminación de una década de despliegue acelerado de infraestructuras renovables en el continente. El principal motor ha sido la energía solar, que creció un 20,1% (+62 TWh) interanual, equivalente a la producción anual de tres centrales nucleares francesas. La solar genera ya el 13% de la electricidad de la UE, superando individualmente al carbón y a la hidráulica.

Evolución de la generación eléctrica en la UE

Países Bajos y Croacia se unieron en 2025 al grupo de 14 Estados miembros en los que la generación eólica y solar supera a la de combustibles fósiles. Además de España, Hungría (28%), Chipre (25%), Grecia (22%) y Países Bajos (21%) obtienen más de una quinta parte de su electricidad mediante energía solar.

A pesar de las condiciones meteorológicas adversas registradas en el primer trimestre del año (con una velocidad del viento un 23% inferior a la media en el norte de Europa), las renovables proporcionaron el 47,7% de la electricidad de la UE, manteniéndose estables respecto al ejercicio anterior. La hidráulica cayó un 12% y la eólica un 2%, pero la solar compensó parcialmente estas mermas.

Líderes solares de la UE España ha entrado en 2025 en el selecto grupo de países europeos que ya obtienen más de una quinta parte de su electricidad solo a través de paneles solares. Hungría: 28%

Chipre: 25%

Grecia: 22%

España: 21,79%

Países Bajos: 21%

El coste de la dependencia del gas

La menor producción hidroeléctrica obligó a un mayor recurso a las centrales de gas, cuya generación aumentó un 8% en la UE. Este incremento, sumado a una ligera subida en los precios del gas, elevó la factura de importación del sector eléctrico europeo hasta los 32.000 millones de euros, un 16% más que en 2024 y el primer aumento desde la crisis energética de 2022. Los precios mayoristas de electricidad subieron una media del 11% en las horas de mayor uso de gas.

En España, la generación con gas creció un 19%, en parte por la menor disponibilidad hidráulica y por el mayor uso de ciclos combinados para servicios de red tras el apagón ibérico de abril de 2025. Este uso se prevé temporal, ya que el cambio normativo aprobado en junio de 2025 permite que, desde enero de 2026, las instalaciones renovables asuman funciones como el control de tensión.

Las cifras del hito continental (UE-27) Datos que explican por qué 2025 ha sido el año del cambio energético en Europa. 30,1%: Cuota de generación eólica y solar en la UE (841 TWh), batiendo el récord histórico.

29%: Peso de los combustibles fósiles, que por primera vez quedan por debajo de las renovables variables.

14 países: El número de Estados miembros donde el viento y el sol ya generan más que todos los fósiles juntos.

32.000 M€: El coste de las importaciones de gas en la UE durante 2025, un recordatorio de la necesidad de acelerar la transición para ganar soberanía.

"La próxima prioridad de la UE debería ser reducir la dependencia del gas caro e importado", señala Beatrice Petrovich, analista senior de Energía de Ember. "El gas no solo hace a la UE más vulnerable a presiones energéticas externas, sino que también encarece los precios", añade.

El almacenamiento como próximo desafío

El informe de Ember identifica la transformación de la red eléctrica para gestionar la creciente generación renovable como la próxima prioridad del sector. En 2025, las baterías comenzaron a competir con las centrales de gas en las horas punta, apoyadas por una reducción de costes del 20% anual desde 2015 y por diferenciales de precios cada vez mayores entre las horas solares y los picos de demanda.

La UE superó los 10 GW de baterías a escala de red, más del doble que en 2023, con Italia y Alemania concentrando casi la mitad de la capacidad instalada. España registró en 2025 una cartera de proyectos récord en este ámbito.

"Existe una oportunidad considerable para las baterías en España", señala Wilmar Suárez, analista de energía de Ember. "Como uno de los principales productores de energía solar de Europa, los proyectos de almacenamiento permitirían utilizar esa generación renovable en las horas de mayor consumo de gas para reducir los precios de la electricidad", explica.

Ismael Morales, responsable de Políticas Climáticas de Fundación Renovables, coincide en el diagnóstico: "España se ha consolidado como uno de los líderes europeos gracias a la apuesta por la energía renovable y la solar en particular. El desafío actual es maximizar el consumo de la nueva generación renovable y ser capaces de almacenarla para que, además de limpia, sea gestionable y permita seguir eliminando la influencia del gas".

Prioridades para 2026

Los expertos identifican tres áreas prioritarias para consolidar el liderazgo renovable:

Eliminación de barreras administrativas al almacenamiento , agilizando los permisos para baterías y eliminando la doble tarificación por uso de red.

, agilizando los permisos para baterías y eliminando la doble tarificación por uso de red. Electrificación de la demanda mediante el impulso de bombas de calor y vehículo eléctrico.

de la demanda mediante el impulso de y vehículo eléctrico. Refuerzo de la seguridad energética mediante la aceleración de redes e interconexiones y la culminación de la legislación para prohibir las importaciones de gas ruso en 2027.

El ejercicio 2025 ha certificado que la cuota mayoritaria de renovables en el mix eléctrico europeo es viable sin comprometer la seguridad del suministro. El desafío para 2026 se centrará en desarrollar la capacidad de almacenamiento y las infraestructuras de red necesarias para gestionar eficientemente la creciente generación de origen eólico y solar.