Plenergy supera las 70 gasolineras en Andalucía con tres nuevas aperturas

Plenergy ha inaugurado tres nuevas estaciones de servicio en Andalucía, situadas en Algeciras, Mairena del Alcor y Sevilla capital, con lo que alcanza las 71 gasolineras en la comunidad autónoma y un total de 330 en España y Portugal. De este modo, Andalucía se convierte, junto a la Comunidad Valenciana (73), en la región con mayor implantación de la compañía.

Cada gasolinera cuenta con tres empleados para ofrecer atención a pie de pista, lo que supone la contratación de nueve trabajadores en estas últimas aperturas. En el conjunto de Andalucía, este mismo verano, la plantilla de Plenergy ha superado los 240 empleados.

La distribución andaluza se reparte entre Almería (19 estaciones), Sevilla (14), Cádiz (12), Málaga (11), Córdoba (8), Granada (4) y Jaén (3). La primera estación de Plenergy en la región abrió en 2018 en la localidad de Vera (Almería). Desde entonces, Andalucía se ha consolidado como uno de los territorios estratégicos de la red y la compañía prevé nuevas aperturas antes de que finalice el año.

“Superar las 70 estaciones en Andalucía es una muestra de nuestro firme compromiso con esta tierra y, sobre todo, con el ahorro de los conductores andaluces”, señaló José Rodríguez de Arellano, consejero delegado de Plenergy.

El plan de expansión contempla alcanzar más de 350 estaciones en España y Portugal a finales de 2025 y llegar a 500 en 2027, con un ritmo anual de alrededor de 80 nuevas aperturas. Según datos de 2024, la compañía ha superado los 55 millones de repostajes anuales y 1.300 millones de litros vendidos.

Seguridad y servicios adicionales

La red de estaciones de Plenergy se abastece de los principales operadores petrolíferos del país, a los que incorpora aditivos que, según la compañía, garantizan el correcto funcionamiento de los vehículos.

Todas las gasolineras cuentan con un sistema de repostaje automatizado, con atención presencial durante el día y vigilancia 24 horas. Las instalaciones disponen de sistemas de seguridad de última generación, como depósitos de doble pared y mecanismos contra incendios automáticos.

Además, ofrecen máquinas de inflado gratuitas para neumáticos, puntos de recarga eléctrica en más del 65% de las estaciones y lavaderos en más de 50 centros.

Nueva identidad corporativa

En los primeros meses del año, Plenergy culminó el proceso de renovación de su imagen de marca, anteriormente conocida como Plenoil. La transformación se aplicó a toda su red en un plazo de 85 días. Como parte de esta estrategia, la compañía incorporó al piloto Carlos Sainz como embajador, reforzando la difusión de su nueva identidad corporativa.