El precio de la luz se desploma por las borrascas y apunta a una primavera "excepcionalmente barata"

La luz se desploma y apunta a un abril histórico. El precio mayorista promedia en febrero 11,36 euros por megavatio hora (MWh), un 84,2% menos que en enero y un 89,5% por debajo del mismo mes del año pasado.

Antonio Aceituno, analista de mercados energéticos y consejero delegado de Tempos Energía, asegura que “nos encontramos en el febrero más barato jamás registrado” y lanza una previsión aún más contundente: “España podría vivir un episodio extremo; no hablamos de una simple bajada”. Según sus cálculos, abril podría situarse por debajo de los 10 euros/MWh y, de hecho, asegura, el mercado ya descuenta “una primavera extraordinariamente barata”.

El responsable de la consultora esgrime motivos meteorológicos y de la estructura del sistema para explicar este desplome del precio. El tren de borrascas encadenado en España ha disparado la hidrología más de un 60% y ha impulsado la producción eólica por encima del 11%. Entre ambas fuentes de energía cubren ya casi el 60% del mix eléctrico, pero si se suma la solar, la generación renovable alcanza el 73,60%. Este exceso, indica el experto, hace que tres de cada cuatro horas coticen por debajo de los 10 euros y casi una hora de cada cinco registra precios negativos.

Como consecuencia de este excedente, el gas se queda fuera de la ecuación con un desplome del 40,91% en los ciclos combinados.

Fin del protagonismo del gas

En Europa, Tempos señala que el mercado “no está pagando una prima de invierno pero sí empieza a descontar su próxima batalla, el verano”. La referencia del mercado de gas en Europa (TTF) se mantiene estable en la horquilla de entre 31 y 33 euros/MWh, con un almacenamiento del 35%.

Tras el cierre de la segunda semana de febrero en 32,48 euros/MWh, el gas se mantiene en Europa atrapado en la parte baja y sin tensión a pesar del ruido geopolítico y el invierno. Desde Tempos Energía explican que el “el gas reacciona cuando el mercado se asusta, pero no consigue sostener los precios altos porque el sistema está abastecido”.

La primera cita clave es la reposición de reservas entre abril y octubre. Según Aceituno, si la campaña de inyección no arranca con fuerza en primavera, el mercado podría empezar a anticipar tensiones estivales.

Por su parte, el Gas Natural Licuado sigue actuando como una red de seguridad. Las importaciones europeas rondan los cinco billones semanales, su máximo histórico, con Estados Unidos concentrando el 70% de los envíos. La Agencia

La Agencia Internacional de la Energía prevé además unas importaciones de 185 billones en 2026, que refuerzan la sensación de abundancia.

El Brent busca el equilibrio

El Brent ha entrado en una fase de ajuste, en la que el precio ha regresado a la zona de 68 dólares tras rozar en enero los 71,89 dólares, su máximo en los últimos seis meses. La consultora confirma que “el mercado busca estabilidad” en un escenario que esboza un techo de entre 71 y 72 dólares el barril, en pleno debate entre "un mercado que absorbe el exceso o la imposición del exceso".

Para la consultora, "aunque la situación geopolítica mantenga su influencia en el mercado, la realidad es que se enfría y la apertura diplomática reduce el miedo". "Cuando el miedo baja, el mercado vuelve a los datos".

En la actualidad, Irán representa el 3% del suministro mundial y controla el paso de Ormuz, que supone una quinta parte de la producción mundial, si bien los datos anticipan la situación de oferta. La Agencia Internacional de la Energía proyecta para 2026 un superávit de 3,73 barriles diarios y, además, la OPEP+ estudia aumentar la producción desde el mes de abril. "El único contrapeso se encuentra en el crudo ruso e iraní, que sigue con sanción y puede generar fricciones logísticas", subrayan desde Tempos Energía.