VoltEdge lanza la plataforma Easechain para profesionalizar la gestión energética de industrias y edificios

Andrés Alcántara, CEO & Co-founder de VoltEdge, y Álvaro Padial, COO y Co-founder de VoltEdge en su stand en la "XII Feria de la Innovación y Nuevas Tecnologías de Sevilla".

La empresa sevillana VoltEdge ha dado un impulso definitivo al modelo de gestión energética distribuida con Easechain, una plataforma desarrollada para que comunidades de vecinos, comunidades energéticas y, cada vez más, entornos industriales, puedan gestionar su energía de forma diaria, clara y optimizada. El objetivo es pasar de la fase de "instalar placas" a una gestión completa: visualizar quién consume, cómo se comparte la energía y cuáles son las oportunidades reales de mejora, preparando el terreno para los futuros mercados de agregación de demanda.

Easechain reúne en una sola interfaz el seguimiento de producción y consumos por CUPS y por comunidad, paneles de control individuales y la integración de activos como placas solares, baterías industriales, cargadores de vehículos eléctricos o cargas regulables.

La plataforma genera además informes automáticos de rendimiento, avisos de anomalías y cuenta con un optimizador de reparto basado en los horarios reales de consumo. Todo ello se gestiona con roles diferenciados y con capacidad para participar en mercados locales de flexibilidad, escenarios donde la energía se gestiona de forma activa según la demanda del operador de red.

El proyecto nace del Grupo de Electrónica de Potencia de la Universidad de Sevilla y se formaliza como spin-off en 2023. Sus cinco socios fundadores combinan perfiles complementarios: investigación universitaria en algoritmia y control, desarrollo industrial y una dilatada experiencia empresarial y de éxito en el sector de las energías renovables a nivel internacional.

La Universidad de Sevilla participa en el capital de VoltEdge con un 1%, reconocimiento que vincula la transferencia directa del proyecto Criptobatería, iniciativa que permitió desarrollar baterías inteligentes capaces de analizar patrones de uso, precios y transacciones para optimizar el autoconsumo.

En materia de crecimiento, la empresa ha recibido un fuerte espaldarazo con la reciente aprobación del programa NEOTEC, una de las convocatorias más competitivas y prestigiosas del Centro para el Desarrollo Tecnológico y la Innovación (CDTI) para empresas de base tecnológica. Este hito se suma a la autofinanciación de 40.000 euros, un proyecto con la Corporación Tecnológica de Andalucía (CTA) de 120.000 euros y la participación en programas de alto nivel tecnológico como el Interconecta STEP (regional) y consorcios del programa Horizon Europe, consolidando una cartera de proyectos de I+D cercana al millón de euros.

Aunque VoltEdge ya factura por la plataforma y servicios de ingeniería, su prioridad a corto plazo es escalar su producto comercial con un equipo dedicado.

Más soluciones

Junto a Easechain, VoltEdge desarrolla microrredes contenerizadas (Green Energy Hubs), es decir, unidades modulares con renovables, almacenamiento y control local para fábricas y entornos industriales críticos. Estas soluciones permiten reducir picos de consumo, estabilizar la red interna y habilitar nuevos modelos flexibles de gestión energética. Las unidades pueden configurarse en corriente alterna (AC) o corriente continua (DC), interconectarse y crecer según las necesidades, integrando electrónica modular diseñada por la propia compañía.

La empresa contempla su propuesta con diseño e implementación de equipos de electrónica de potencia -convertidores DC/DC, AC/DC, etapas de potencia específicas-, control digital, prototipado rápido y validación en laboratorio. También ofrece soporte en ensayos de compatibilidad electromagnética y desarrolla arquitectura Edge/Cloud para procesar grandes volúmenes de datos con baja latencia, controles predictivos y conexión segura con operadores de red en servicios de flexibilidad.

"VoltEdge demuestra el potencial del conocimiento universitario cuando se convierte en tecnología útil y rentable", destacan desde la compañía, convencida de que la innovación energética sevillana está preparada para liderar tanto la gestión comunitaria como el salto industrial hacia modelos energéticos más inteligentes.