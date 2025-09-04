Trump planea cancelar dos parques eólicos marinos de Iberdrola en EEUU

La administración del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, planea cancelar dos parques eólicos marinos en Massachusetts (EE.UU.) impulsados por Avangrid, filial de Iberdrola, según confirmaron fuentes del Departamento de Interior y del Departamento de Justicia del país.

El Departamento de Justicia estaría preparando la revocación de los permisos concedidos por la Administración del expresidente Joe Biden a Avangrid para desarrollar los proyectos New England Wind 1 y 2, que iban a instalarse frente a las costas del estado de Massachusetts, en el noreste del país. Estaba previsto que estas infraestructuras abastecieran de energía a unas 400.000 viviendas.

Esta decisión se enmarca en la ofensiva del actual Gobierno contra las energías renovables. El pasado viernes, la Casa Blanca retiró 679 millones de dólares en fondos federales destinados a doce proyectos eólicos marinos. El mayor de ellos, el Humboldt Bay Offshore Wind, presupuestado en 427 millones de dólares, iba a levantarse en el norte de California.

Pocos días antes, el Ejecutivo ordenó también la suspensión de un parque eólico frente a la costa de Rhode Island, cuya construcción estaba completada en un 70% y que había sido aprobado por la Administración Biden, alegando “intereses de seguridad nacional”.

En su última reunión de gabinete, celebrada el 26 de agosto, Trump reiteró que no permitirá “la construcción de ningún molino de viento”, argumentando que son poco estéticos y tienen un fuerte impacto ambiental, al tiempo que defendió el carbón y la energía nuclear como alternativas.

Por su parte, Avangrid recordó en un comunicado emitido tras la adjudicación de los proyectos que estos parques habrían supuesto un fuerte impulso económico y ambiental para la región. “Reducirá las emisiones de gases de efecto invernadero, equivalente a retirar 300.000 automóviles de gasolina cada año. El proyecto creará más de 4.400 empleos a tiempo completo y traerá 3.000 millones de dólares en inversión local”, subrayó la compañía.