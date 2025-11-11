Andalucía lidera el optimismo bursátil en España, aunque prevé reducir la inversión

Andalucía se sitúa como la comunidad más optimista de España respecto al comportamiento de la bolsa a corto plazo. Según el informe sobre el sentimiento de los inversores europeos elaborado por Fidelity International (sociedad internacional de gestión de activos que ofrece productos y servicios en jurisdicciones específicas fuera de Norteamérica), el 56% de los andaluces cree que los mercados evolucionarán favorablemente en los próximos doce meses, nueve puntos por encima de la media nacional. En sentido contrario, sólo un 16% se muestra pesimista, frente al 24% del conjunto del país.

El estudio, realizado por Opinium en junio de 2025 a partir de entrevistas a 1.000 personas en España –120 de ellas residentes en Andalucía–, refleja una comunidad que se percibe financieramente preparada. El 59% considera que ahorra lo suficiente para la jubilación, por encima del 55% nacional. El 83% gestiona sus propias finanzas, cinco puntos más que la media estatal, y el 68% cree estar alcanzando sus objetivos a largo plazo, en línea con el 67% del país. No obstante, el plazo medio de inversión en la comunidad se sitúa en 2,8 años, por debajo de los 3,2 años del conjunto nacional.

Pese a este clima de confianza, el comportamiento inversor previsto para los próximos doce meses muestra una tendencia contenida. El 46% de los andaluces espera invertir menos, mientras que el 37% prevé aumentar sus inversiones. En ambos casos, el ajuste medio se sitúa en 7.600 euros, ya sea al alza o a la baja. La inversión media en la comunidad se mantiene en 11.200 euros, igual que en el conjunto del país.

La tolerancia al riesgo en Andalucía se mantiene en niveles similares a los del resto de España. El 64% se declara con una tolerancia media, el 31% con baja tolerancia y sólo el 5% se considera muy tolerante.

Desde Fidelity, Óscar Esteban, responsable de negocio en España y Portugal, destaca tres estrategias clave para afrontar la volatilidad geopolítica. Mantener las inversiones en momentos de incertidumbre, sin intentar anticiparse al mercado, es una de ellas. También subraya la importancia de diversificar para repartir el riesgo entre distintos activos, sectores y regiones. Además, señala que las correcciones del mercado pueden abrir oportunidades atractivas si se mantiene una actitud vigilante y se adopta un enfoque contracorriente.

Los mercados más utilizados por los andaluces son el nacional (68%) y Europa excluyendo España (31%), seguidos por Estados Unidos (19%), el mercado global (18%) y Reino Unido (5%). También se detecta presencia en mercados emergentes como India, Sudamérica o Rusia (7%), en China (4%) y en Japón (2%). En comparación, los españoles invierten algo más en EE.UU. (24%) y China (5%), y algo menos en el mercado global (15%).

De cara al próximo año, el 42% de los andaluces ve oportunidades de compra en el mercado nacional, por encima del 37% nacional. Estados Unidos despierta interés para el 28% de los encuestados, mientras que China lo hace para el 23%. Europa excluyendo España se mantiene en el 21%, igual que en el conjunto del país. También se perciben oportunidades en mercados emergentes (14%), Japón (14%) y Reino Unido (7%).

Los activos más presentes en las carteras andaluzas son las acciones (41%), los bonos (39%) y la liquidez (39%), seguidos por criptoactivos como bitcoin o ether (20%), inmuebles físicos (19%) e inversiones alternativas como fondos inmobiliarios o capital riesgo (17%). También se detecta inversión en materias primas (12%), divisas (5%) y otras fórmulas (13%). En comparación, los españoles invierten más en acciones (48%) y criptoactivos (22%), y menos en liquidez (32%).

En cuanto a las oportunidades de compra para los próximos doce meses, el 40% considera que las acciones representan una opción atractiva, seguidas por los bonos (28%), los inmuebles físicos (21%) y las materias primas (21%). Los criptoactivos despiertan interés para el 18%, mientras que las inversiones alternativas lo hacen para el 15%. La liquidez se mantiene como opción para el 15%, y las divisas para el 3%.

El principal objetivo financiero de los andaluces es ahorrar más para la jubilación, con un 52% que lo señala como prioridad, frente al 47% nacional. También destacan el mantenimiento del estilo de vida actual (34%), la creación de un fondo de emergencia (32%) y la preparación para necesidades sanitarias futuras (24%). La independencia financiera es relevante para el 24%, mientras que el ahorro para ocio, jubilación anticipada o adquisición de otro inmueble se sitúan en el 15%. Otros fines como cuidar de los hijos, construir una herencia, pagar una hipoteca o saldar deudas aparecen en menor medida, junto al ahorro para cambios profesionales o acontecimientos importantes.