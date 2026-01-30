Kutxabank culminará la absorción de Cajasur el 14 de febrero con la integración tecnológica

Kutxabank concluirá la fusión con Cajasur el 14 de febrero, tras culminar su última fase del proceso, su integración tecnológica. Así, los clientes del banco andaluz quedarán totalmente integrados en el grupo financiero vasco, que, está inmerso en una nueva etapa de crecimiento y diversificación, impulsado por su plan estratégico Benetan 2025-2027, informa Kutxabank en un comunicado.

La fase que ahora se aborda se realiza tras completar el 1 de octubre del año pasado, tres meses antes de lo previsto, la fusión societaria.

Con la integración operativa y tecnológica, los clientes accederán a más puntos de atención y servicio en una red ampliada: la red de oficinas para los clientes de Cajasur se triplica y la de cajeros se multiplica más de 4 veces; mientras que para los de Kutxabank, el incremento de la red de oficinas y cajeros es de un 30% y de un 20%, respectivamente, informa Kutxabank

La total interoperabilidad permitirá que un cliente del banco sea atendido en cualquier oficina del grupo y desde un único canal digital para realizar consultas, gestiones y operaciones, contratar productos, etc.

Asimismo, todos los clientes del grupo operarán con las mismas funcionalidades en cualquiera de los cajeros de la red desplegada por la geografía nacional para sacar dinero, consultar saldos, realizar transferencias, etc.; y podrán realizar transferencias sin coste entre los clientes del Grupo.

Con la integración, los clientes del grupo operarán por los mismos canales de la banca móvil y digital: la app Kutxabank y su web www.kutxabank.es

Los clientes de Cajasur se integran en la plataforma tecnológica global del Grupo, en la que ha previsto inversiones sin precedentes de más de 620 millones de euros en el período 2025-2027, orientadas al servicio del cliente y el negocio.

La entidad más solvente del sistema financiero español

Kutxabank es reconocida en el sector y las agencias de calificación, afirma la entidad, por “la combinación de su solidez financiera, la calidad de sus activos, la estabilidad de sus resultados y una posición de capital destacada en el sector financiero español y europeo”. Asimismo, ponen en valor un “modelo basado en la prudencia, la diversificación y la fortaleza, que refuerza la posición del banco en su estrategia de crecimiento en un entorno operativo favorable”.

Kutxabank está considerada como la entidad más solvente del sistema financiero español y entre las primeras de Europa, según el último Stress Test 2025 europeo, realizado por el Banco Central Europeo (BCE), en cooperación con la Autoridad Bancaria Europea (ABE) y la Junta Europea de Riesgo Sistémico (JERS). Asimismo, es señalada anualmente entre las compañías con mejor desempeño en materia de sostenibilidad del mundo, según Morningstar Sustainalytics ESG Risk Ratings 2025.