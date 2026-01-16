Un vehículo inversor

Dice la definición de fondo soberano que es una entidad de inversión estatal creada para gestionar los excedentes financieros de un país. Su financiación puede provenir de diversas fuentes y, entre las más comunes, son los excedentes de reservas generados por ingresos de recursos naturales de propiedad estatal. Existen en contados lugares, como Noruega, Japón o los países árabes, que los utilizan para canalizar los ingresos del petróleo en inversiones en entidades internas y en otros países.

En el caso de este fondo anunciado por Pedro Sánchez parte de las ayudas Next Generation y persigue el respaldo de la deuda privada y las inversiones. Los 120.000 millones de euros que pretende movilizar son, según inversores presentes en el Spain Investors Day, factibles y se pueden conseguir asumiendo compromisos serios en los campos que citó el presidente. Entre ellos figura la vivienda, segmento del que reconoció es el principal reto que tiene ahora mismo la economía española y que probablemente se convertirá en estrella en una primera etapa.

La figura de un fondo soberano ha sido sugerida por algunos colectivos empresariales. El miércoles y en el mismo foro lo hizo Juan María Nin, presidente del Círculo de Empresarios, en una afirmación que, después del anuncio del presidente, a lo mejor no era tan rompedora como se intuía.

Sánchez adornó el "anuncio" con un preámbulo de halagos a la situación económica y a los beneficios de las ayudas europeas, que precisamente terminarán este año y sobre las que Bruselas hará el análisis pertinente para ver si se han cumplido los hitos. Esas ayudas han permitido, a su juicio, impulsar la transformación del sistema productivo y que casi cuatro millones de personas se estén formando y trabajando al mismo tiempo. "El mejor activo que tiene España es su capital humano", manifestó.

Sánchez también reclamó que Europa debe atreverse para profundizar en el mercado único. Asimismo, destacó la alianza con Mercosur, con la que se crea una zona de libre comercio más grande del mundo. Algo que tiene un valor enorme en estos tiempos de proteccionismo a ultranza.