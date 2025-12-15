Las exportaciones de vino se estancan hasta octubre y pierden un 2,2% de su valor

Las tensiones comerciales y los cambios de los patrones de consumo empiezan a pasar factura al vino español, que muestra síntomas de debilidad tras el equilibrio alcanzado en el ejercicio anterior entre las ventas, la facturación, el consumo interno y la producción.

Si en 2024 el sector logró compensar parte de la caída de las exportaciones en volumen (-4,7%) con el aumento del valor (+1,5%), impulsado por la tendencia al alza de los precios medios, los datos de este año llevan a la facturación al lado negativo, en el que se mantienen las salidas al exterior, aunque con una moderación del descenso.

En concreto, según la información elaborada por la Interprofesional del Vino Español (OIVE) a partir de los datos de Aduanas y el Infovi, las bodegas españolas acumulan hasta octubre un volumen de 1.440 millones de litros de vino exportados, lo que supone una ligera caída del 0,8% respecto al mismo periodo del año anterior.

Sin embargo, este descenso se acompaña en esta ocasión de una reducción del valor del 2,2%, hasta los 2.114,7 millones de euros, unos 46 millones de euros menos.

Esta caída obedece a la bajada del precio medio del litro, que pasa de 1,49 euros a 1,47 euros, motivada principalmente por el impulso de las salidas de vino a granel, que generan menor valor añadido, frente a las del envasado.

En lo que va de año, el granel crece un 5,8% en valor y un 3,1% en volumen en los mercados exteriores, mientras que la facturación de los vinos envasados se reduce un 4% y un 5,7% sus ventas.

Es decir, mientras en 2024 se vendió menos vino pero se ingresó más, en 2025 ni el volumen ni la facturación logran crecer a causa del cambio de tendencia en la evolución de los precios y de las tensiones crecientes en los mercados exteriores, en particular de los aranceles del 15% impuestos por Estados Unidos a los productos europeos, con el beneplácito de Bruselas.

De hecho, el retroceso se agrava en los dos primeros meses de la campaña 2025/2026 (septiembre y octubre), ya con los aranceles en vigor y en los que la facturación acumula una caída del 6,4%, hasta los 405,7 millones de euros, pese a que el volumen se mantiene estable en 265,5 millones de litros.

Los datos de la Agencia Tributaria (AEAT), disponibles hasta septiembre, muestran una evolución negativa en ese mes tanto en valor (-10,3%) como en volumen (-7,3%), situándose en 214,2 millones de euros y 130 millones de litros.

La estimación de consumo nacional de vino cierra el interanual a octubre de 2025 con una caída del -3,2%, hasta situarse en 950 millones de litros, tras unos meses de septiembre y de octubre 2025 negativos.

En el mercado doméstico, el contraste entre ambos años también es patente. Durante 2024, el consumo nacional repuntó un 2,5%, hasta superar los 9.800 millones de litros, su nivel más alto desde 2022. El avance se frena en seco este año, en el que la estimación de consumo arroja un descenso del 3,2% en el interanual hasta octubre tras los malos resultados del inicio de campaña, para situarse en torno a 9.500 millones de litros —31,7 millones menos que el ejercicio anterior—.

En cuanto a la producción, la campaña anterior también comenzó con un notable aumento del 15% y un total de 308 millones de litros, lo que supuso un respiro para las bodegas tras campañas más limitadas, sobre todo por la sequía.

Un año después, la producción en los primeros meses de la nueva campaña, condicionada por los efectos del mildiu en la cosecha, cae hasta los 275 millones de litros, el 8,1% menos, según los datos del Infovi.

España deja así atrás un año de buenos precios, consumo interno al alza y producción abundante, para enfrentarse a un 2025 con las exportaciones estancadas y el consumo interno en retroceso por la desaceleración del mercado.

Andalucía gana volumen y valor

La evolución de las exportaciones por comunidades autónomas, en este caso hasta septiembre, presenta grandes variaciones, con avances significativos en algunas y otras en retroceso. En este contexto, destaca la evolución favorable en Andalucía, especialmente en términos de valor, con cerca de 82 millones de euros, un 8,8% más que en el mismo periodo del año anterior, y 22,9 millones de litros, que en su caso representa un incremento del 10,1%.

La comunidad andaluza se sitúa entre las regiones con mayor aumento de valor, junto con Castilla-La Mancha, Comunidad Valenciana, Región de Murcia, Extremadura y Castilla y León.

Este avance contrasta con los descensos registrados en otras zonas, especialmente Cataluña, la Comunidad de Madrid y Aragón.

En cuanto al volumen exportado, aunque Andalucía no figura entre las comunidades con mayores incrementos, sí logra escapar a los fuertes descensos experimentados por algunas de las principales regiones vitivinícolas españolas, entre las que destacan las caídas de La Rioja y Madrid.

Castilla-La Mancha y a la Comunidad Valenciana, por contra, lideran el crecimiento en volumen.