La firma sevillana Odders quiere liderar el futuro de las gafas inteligentes en Europa con apoyo de Axon y Caixabank

Odders, empresa sevillana pionera en el desarrollo de videojuegos y aplicaciones de realidad virtual (VR), liderará el futuro de las smart glasses o gafas inteligentes en Europa, para lo cual cuenta con el respaldo de CaixaBank y el fondo de inversión Axon Partners Group para financiar con 'deuda alternativa' la nueva línea estratégica de la compañía, cuyo CEO es la jiennense Ana Molina. Odders, que factura unos 4 millones de euros y ha sido rentable desde su primer año de vida, es una compañía pionera en el desarrollo de experiencias inmersivas en realidad virtual (VR), realidad aumentada (AR) y realidad mixta (MR). Sus productos están presentes en todas las grandes plataformas de la industria: Apple, Meta, PlayStation, Steam, PICO y, muy pronto, Google.

La colaboración entre las tres entidades impulsará el desarrollo de soluciones y productos innovadores en el ámbito de las 'smart glasses', un sector que se prevé experimentará un crecimiento exponencial en los próximos años. Esta alianza estratégica no sólo acelerará la innovación, sino que también consolidará el liderazgo de Odders en el mercado de la realidad aumentada (AR), capitalizando el potencial de una tecnología llamada a transformar sectores como el entretenimiento, el deporte/fitness y la productividad", según fuentes de Odders.

"Fuimos pioneros en la industria de la realidad virtual, ahora apostamos por las smart glasses y la realidad aumentada, tecnologías que definirán el futuro. Con el respaldo de DayOne de CaixaBank y Axon Partners Group, a través de su vehículo de inversión Axon Desarrollo Andalucía, avanzamos con paso firme para consolidarnos como referentes europeos del sector”, afirma Ana Molina

“En Axon estamos muy ilusionados de asociarnos con Odders. Admiramos el liderazgo y la visión de sus fundadores Ana Molina, Fernando García, Juan José Flores y Jaime Pichardo, y el trabajo que ya están realizando en Andalucía para llevar la realidad aumentada al siguiente nivel. Juntos, vamos a acelerar soluciones con impacto real para profesionales y ciudadanía, alcanzando hitos que, estamos convencidos, marcarán un antes y un después.”, comenta Macarena González, responsable de Inversiones de Axon en Andalucia.

Mark Zuckerberg presentó las gafas de realidad mixta Meta Quest 3 con la App Les Mills XR Bodycombat, de Odders. / M.G.

"Desde su fundación, Odders se ha distinguido por su innovación, agilidad y apuesta por tecnologías de vanguardia, con experiencias de VR reconocidas internacionalmente. Con seis lanzamientos en seis años y presencia en todas las grandes plataformas de XR, es hoy una de las compañías con mayor experiencia global en realidad extendida. Su nueva línea estratégica refuerza el papel de pionero en el sector. En el ámbito de los videojuegos, Odders ha sido pionera en la implementación de tecnologías de vanguardia como el hand tracking —con Chess Club— o la realidad mixta, destacando con Make It Stable".

En el sector del fitness, Odders ha desarrollado las gafas de realidad virtual Les Mills XR Bodycombat, la aplicación de entrenamiento más valorada de Meta Quest, elegida App del Año 2022 y destacado en diversas ocasiones por Mark Zuckerberg en el evento de impacto mundial Meta Connect. Esta aplicación ha sido desarrollada en colaboración con Les Mills, empresa más grande del planeta en fitness grupal, con presencia en más de 20.000 gimnasios y 140.000 instructores en el mundo. Tras más de un millón de copias vendidas y haber superado los siete millones de entrenamientos realizados a nivel mundial, Odders continuará apostando por la innovación con esta nueva línea de negocio centrada en la realidad aumentada, las smart glasses y el fitness.

Presente en las plataformas de Apple y Meta

La experiencia de Odders se apoya en alianzas directas con los principales actores de tecnología y entretenimiento, como Meta, Bytedance (empresa propietaria de TikTok) o Google. Sus productos están presentes en todas las grandes plataformas de la industria: Apple, Meta, PlayStation, Steam, PICO y, muy pronto, Google. "Esto nos convierte en una de las tres únicas empresas del mundo con experiencia lanzando productos en todas las grandes plataformas de XR", añade la compañía, fundada en Sevilla en plena pandemia, cuando sacó al mercado su primer videojuego.

Por su parte, Axon Partners Group Axon es una firma global de inversión y consultoría especializada en tecnología e innovación, con cerca de 700 millones de euros bajo gestión y presencia en Europa, América y EMEA. Fundada en 2006, cuenta con más de 100 profesionales y oficinas en Madrid (sede central), Sevilla, Bogotá, Milán y Estambul. Axon Desarrollo Andalucía es un Fondo de Cartera I+D+i para promover la investigación, el desarrollo, la innovación y digitalización en Andalucía, bajo el marco del Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER).