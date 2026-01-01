NextPort, la apuesta andaluza de la estadounidense Moffat & Nichol que exporta sus gemelos digitales a puertos de todo el mundo

NextPort, la compañía andaluza de la estadounidense Moffat & Nichol, alcanzará en 2026 los quince clientes para su gemelo digital para uso portuario. Esto supone un notable paso adelante de la compañía ubicada en Algeciras (Cádiz), después de una inversión de más de ocho millones de euros hasta ahora.

Durante los tres años y medio de vida desde que nació NextPort como sociedad, la compañía se ha centrado en su desarrollo de producto con el apoyo de Moffat & Nichol. La inversión anual ronda los 2,5 millones, con un acumulado hasta ahora de unos 8 millones. Hasta ahora han desarrollado proyectos ad hoc para clientes, con presupuestos de hasta un millón de euros, aunque con un enfoque decidido hacia probar su gemelo digital y desarrollarlo a la medida de las necesidades de los usuarios. "La facturación no es lo más importante, sino poder ir al mercado con un producto que sea diferencial", apunta al respecto el algecireño Óscar Pernía, director técnico de la empresa.

El año que viene tendrán 10 clientes en terminales y cinco de autoridades portuarias, que representan las dos líneas de su modelo de negocio. El objetivo es sumar, al menos, una treintena de clientes estables. "El potencial de lo que podemos generar en NextPort va mucho más allá de los 8,5 millones invertidos", explica Pernía.

En cuanto a las terminales, se centra en hacer que el movimiento de los contenedores sea lo más eficiente posible, reuniendo a todos los participantes del proceso, desde que la mercancía llega en el buque hasta que sale en camión o tren y viceversa. En este ámbito, la compañía ha avanzado a pasos agigantados de la mano de grandes operadores. Con CMA CGM mantiene un acuerdo de cocreación que va más allá de una relación comercial al uso, ya que ambas partes trabajan conjuntamente en el desarrollo del gemelo digital aplicado a sus operaciones portuarias. Esta colaboración, que ya cuenta con un piloto en una terminal de la francesa en Malta, permite al armador acceder a la herramienta en condiciones ventajosas mientras acelera su evolución.

Óscar Pernía, CTO de NextPort, durante la entrevista / Erasmo Fenoy

El producto de NextPort para terminales está en una fase avanzada de despliegue en TTI Algeciras y progresa también en Los Ángeles, donde se prevé su entrada en producción en el primer trimestre de 2026. En paralelo, la solución avanza con Hapag-Lloyd a través de Hanseatic Global Terminals, con una implementación en marcha en San Antonio (Chile).

"2025 ha sido para nosotros un go to market", explica Óscar Pernía, mientras que a partir de ahora la intención es que el producto evolucione a través del uso y avance en su despliegue. La hoja de ruta contempla elevar la implantación del sistema hasta 20 instalaciones activas en el medio plazo.

En lo que respecta a las autoridades portuarias, su aplicación es más amplia, ya que lo aborda como ecosistema. "En un puerto aplica a cualquier tráfico: ferris, bunkering, contenedores, roro... todas las escalas", destaca Pernía sobre un proceso que involucra a navieras, terminales, transportistas, consignatarios y muchos más actores. De hecho, el conocido como lado tierra, que involucra también a camiones y trenes, forma parte de las variables que se estudian. "Es algo que también queremos optimizar con el gemelo digital y la inteligencia artificial".

Parte del equipo técnico de la oficina de Algeciras de NextPort / Erasmo Fenoy

Por el momento, en esta rama el avance es más gradual debido a los mecanismos de contratación de las autoridades portuarias, aunque el apoyo institucional ha sido clave desde el inicio, con gran protagonismo andaluz. La Autoridad Portuaria de la Bahía de Algeciras (APBA) respaldó el proyecto ya en 2022 para conceptualizar el gemelo digital aplicado a la Operación Paso del Estrecho, con el objetivo de anticipar llegadas, salidas y posibles conflictos entre navieras. El desarrollo se extendió también a Huelva, donde la herramienta se integra en la plataforma digital portuaria y resulta especialmente útil por las limitaciones del canal fluvial. Además, se ha implantado en Santander, Valencia o enclaves estratégicos en Estados Unidos como Seattle Tacoma.

Muy cerca de Algeciras, Tánger Med está cerca de ser un nuevo foco de implantación para NextPort. Tras unas primeras colaboraciones en formación en digitalización para el personas de la dársena, la autoridad portuaria mantiene conversaciones con la empresa de cara al futuro. Por el momento, desembarcarán en una de las terminales el próximo año.

El gemelo digital

"El gemelo digital es la suma de los datos y lo que haces con ellos, que es tomar decisiones y optimizar procesos", resume Óscar Pernía sobre un concepto que cada vez está más de actualidad, no solo en el ámbito portuario. "Con estos datos puedes aprender del pasado, ver cómo se ha comportado un buque o una grúa y poder decidir prediciendo qué va a pasar según los pasos que des. Esa es la potencia que tiene el gemelo digital".

Construir esa historia es uno de los objetivos de la compañía, facilitando la toma de decisiones, especialmente en situaciones con condiciones adversas. "Durante la Operación Paso del Estrecho, las decisiones tienen que ir por adelantado y es importante conectar la de todos los agentes y basarla en datos", ejemplifica.

El director técnico de la empresa señala que, aunque son muchos los proyectos que utilizan la IA en el entorno portuario, está lejos de alcanzar su edad de oro, ya que "el principal obstáculo en la industria marítima es que los datos están aislados". Esto se debe a que navieras, autoridades portuarias, consignatarios, prácticos... todos los actores tienen "su historia de la verdad, pero nadie tiene la historia completa".

Nerea Valadés, responsable de finanzas y operaciones de cliente de NextPort / Erasmo Fenoy

El gemelo digital no solo se aplica a grandes puertos de mercancías como el de Algeciras, sino que pretende ser aplicable a otras entidades menos desarrolladas. "Tratamos de cubrir cualquier puerto, porque la oportunidad muchas veces está en los que no están consolidados", abunda Pernía. Aun así, reconoce que en entornos más maduros en cuanto a procesos digitales, con mayor disponibilidad de datos, se explota el verdadero potencial de la herramienta.

Para el responsable de NextPort, conocer cómo funciona el entorno portuario resulta clave para su correcto funcionamiento. "La persona más inteligente del mundo se pone a mirar el puerto y lo primero que dirá es que somos estúpidos, que todo se puede hacer más óptimo, pero seguramente no entienda bien muchos de los procesos". Lo primero que diferencia su producto de otros similares, bajo el punto de vista de Pernía, es que la estructura de datos que conjugan con su herramienta une conocimiento en sistemas, procedimientos y datos. A esto se suma la adecuación minuciosa del gemelo digital a los propios usuarios.

Óscar Pernía, CTO de Next Port, junto a Javier Villanueva, responsable de gestión de producto, y Claudia Ariza, responsable de producto de datos e IA, durante una presentación en Algeciras / Vanessa Pérez

El origen de NextPort

"La historia de NextPort es una serie de casualidades y coincidencias". Así resume Óscar Pernía el origen de la compañía, que combinó la intención de expandirse en España de Moffat & Nichol, el amplio bagaje y conocimiento de Pernía y su vuelta a Algeciras por asuntos familiares. Con estos ingredientes, formó un equipo de trabajo y, en un garaje de la barriada de Getares, durante la pandemia, surgió la idea del gemelo digital para uso portuario.

NextPort, que se considera un spinoff de la ingeniería Moffat & Nichol, que cuenta con casi 1.300 empleados, supuso la entrada por la puerta grande de la matriz en Europa, donde ya tenía algunos negocios pero de menor calado. Tras la apuesta española, se ha extendido a Lituania, Alemania y Países Bajos, aunque con oficinas más pequeñas.

"Eric Nichol, nieto de uno de los fundadores, me preguntó '¿qué es lo próximo que va a cambiar el modo en que trabajamos en el sector marítimo?', y hablamos de inteligencia artificial y datos, lo que, casi cuatro años después, venimos haciendo", recuerda Pernía.

Equipo de la oficina de Algeciras de NextPort / E. C.

Talento local

Actualmente, NextPort cuenta con una plantilla de casi 50 personas, con dos oficinas principales en Algeciras y Valencia, además de varios trabajadores en remoto. De cara a 2026, prevén incorporar ocho trabajadores más. Pese a la juventud del equipo, Pernía destaca su funcionamiento como una máquina en la que todos los engranajes están alineados, lo cual permite coordinar las labores de cada departamento.

En su oficina de Algeciras, situada en las Torres de Hércules de Los Barrios, NextPort cuenta con un equipo mayormente joven y de la zona, muchos de ellos alumnos de Formación Profesional de los institutos Saladillo y Kursaal de Algeciras, como el caso de Claudia Ariza, responsable de producto de datos e inteligencia artificial.

Óscar Pernía pone el foco en la dificultad de contratar los perfiles concretos que necesita la empresa, ya que "todas las competencias están surgiendo ahora". Esto ha derivado, por ejemplo, en la contratación de Joaquín Pérez, ingeniero de datos de la compañía, quien llegó como ingeniero industrial desde otra empresa y que complementó su formación con un máster específico que le ayudó en su trabajo con NextPort.