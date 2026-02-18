El Íbex 35 sube un 1,35% y toca un nuevo récord, al rozar los 18.200 puntos al cierre

La Bolsa española ha subido un 1,35% este miércoles y ha firmado un nuevo máximo histórico de cierre de sesión, justo por debajo de la cota de los 18.200 puntos, impulsada por la banca y por la apertura de Wall Street en una jornada marcada por los resultados empresariales.

El principal índice del mercado nacional, el Íbex 35, ha sumado 242,5 puntos, ese 1,35% y ha terminado las negociaciones del día en los 18.197,9 puntos, un nuevo récord que ha desbancado al anterior del 9 de febrero (18.195 puntos). En lo que va de año, avanza un 5,14%.

El selectivo español abría en positivo y ha incrementado las ganancias durante el transcurso de la sesión bursátil, en sintonía con el resto de plazas europeas, con el sector bancario al alza y redoblando el impulso de la mano del buen tono de Wall Street.

En Europa, las principales bolsas han cerrado con avances generalizados y Milán ha ganado el 1,3%; Londres, el 1,23%; Fráncfort, el 1,12% y París, el 0,81%. El índice Euro Stoxx 50, donde cotizan las empresas de mayor capitalización del Viejo Continente, ha subido el 1,35%.

Wall Street abría con ganancias y, al cierre de los mercados en Europa, sus tres principales índices mantenían esa misma tendencia, con los inversores pendientes de la publicación de las actas de la última reunión de la Reserva Federal estadounidense (Fed, por sus siglas en inglés).

El índice Nasdaq avanzaba el 1,36%; el S&P 500, el 0,9% y el Dow Jones, el 0,56%.

Plano macroeconómico

En el plano macroeconómico, la inflación en Francia bajó al 0,3% en enero (cinco décimas menos que en diciembre) y al 3% en el Reino Unido (frente al 3,4% de diciembre). En Estados Unidos, por su parte, la producción industrial creció el 0,7% en enero.

Sobre la posible retirada anticipada de la presidenta del Banco Central Europeo (BCE), Christine Lagarde, (según Financial Times), el economista jefe de Allianz Global Investors, Christian Schulz, ha señalado que "la elección de su sucesor podría influir en la valoración de los mercados a corto plazo".

"Una presidencia de Hernández de Cos podría aumentar las expectativas de bajadas de tipos", mientras que con otros candidatos, "los recortes serían menos probables", ha apostillado el experto.

Los ganadores de la jornada

Dentro de los grandes valores, Banco Santander ha repuntado un 2,94%, el cuarto mayor ascenso del selectivo; Repsol, un 2,83%, animado por la subida del precio del petróleo; BBVA, un 2,35%; e Inditex, un 1,26%. Por contra, Telefónica ha cedido un 2,7%, como la tercera mayor caída; e Iberdrola, el 0,2%.

Arcelormittal ha subido el 4,18%, el más alcista; por detrás, ACS, en máximos históricos, ha repuntado el 4,13%.

Aena ha liderado los descensos (-3,78%), tras anunciar que subirá sus tarifas, seguida de Naturgy (-3,55%) que "ha reportado unas cifras ligeramente por debajo de las expectativas", según el analista de XTB Javier Cabrera.

En el mercado de la renta fija, el rendimiento del bono soberano nacional bajó 0,2 puntos básicos, hasta el 3,111%.

En el mercado de las materias primas, el crudo Brent, de referencia en Europa, subía el 3,1%, con el barril en 69,5 dólares; mientras que la onza de oro sumaba el 2,45% y se acercaba a los 5.000 dólares.

En el mercado de divisas, el euro cedía el 0,35% frente al dólar, intercambiándose en 1,1813 'billetes verdes'; en el apartado de criptodivisas, el bitcóin bajaba el 0,6% y se movía en 67.240 dólares.