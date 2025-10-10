El plazo de aceptación de la opa de BBVA sobre Banco Sabadell finaliza este viernes

Este viernes, 10 de octubre, está previsto que concluya el plazo para que los accionistas de Sabadell acepten la oferta pública de adquisición (OPA) de BBVA, en la que esta última entidad ofrece una acción suya a cambio de 4,8376 acciones de la entidad catalana.

La intención del banco 'azul' es adquirir todo el capital de Sabadell y, una vez se cumpla la condición del Gobierno de mantener la autonomía de gestión y los patrimonios separados de las entidades durante tres años ampliables en dos años más, realizar una fusión por absorción que dé lugar a la segunda mayor entidad financiera española.

La prima de la opa de BBVA sobre Sabadell cerró este jueves en el 2,11%. Durante las dos últimas semanas, y tras la mejora de la contraprestación aplicada por BBVA el 25 de septiembre, la diferencia entre el precio que ofrece el banco 'azul' y la cotización de Sabadell en Bolsa ha oscilado dentro del umbral del 2%, aunque ha llegado a estrecharse en algunas jornadas a la cota del 1%.

Ayer se situó en el 2,11% siguiendo las cotizaciones de los dos bancos: por un lado, Sabadell cerró con una caída del 1,69%, hasta los 3,252 euros por acción, mientras que BBVA perdió un 1,80% en Bolsa, hasta un precio de 16,06 euros por título.

Estos datos, según XTB, reflejan que el mercado descuenta que la opa va a salir adelante: "Después de todo lo vivido hasta el momento y las especulaciones sobre la OPA de BBVA y Sabadell, la realidad es que el mercado dio su veredicto al comienzo del proceso", afirma en un análisis publicado ayer.

"Cuando se conoció la OPA, las acciones de Sabadell repuntaron y las de BBVA corrigieron, hasta tal punto que se ajustó la prima ofrecida por BBVA. Esto es algo común y el ajuste se produce en función de las probabilidades de éxito que estime el mercado, ajustándose todo cuando se espera que se vaya a ejecutar y con todavía ajuste pendiente cuando hay mucha incertidumbre", agregó.

Es más, el analista de XTB, Javier Cabrera, ha asegurado que la evolución histórica de la prima muestra que el mercado "estimaba desde el principio que la opa tendría exito".

"Si se observa la evolución del precio de ambas acciones, podemos ver cómo esa diferencia coincide con el aproximadamente 40% de prima que finalmente BBVA ofrece por Sabadell. Actualmente, la conclusión es la misma y pensamos que el mercado está descontando que la opa tendrá éxito", añadió.

Indicó, por último, que las acciones de BBVA suben un 73% en lo que va de 2025, mientras que las de Sabadell se impulsan un 75%.

"Alta probabilidad de que salga adelante"

Esta opinión es la que ha trasladado el presidente de BBVA, Carlos Torres, en una entrevista con Europa Press. En concreto, explicaba que esta diferencia --matizando que el término 'prima' sólo tiene sentido antes de que el valor se viera afectado por la oferta-- señala la "alta probabilidad de que la opa salga adelante.

En cambio, el consejero delegado de Banco Sabadell, César González-Bueno, afirmaba en otra entrevista con Europa Press que el estrechamiento de la prima --se realizó cuando esta diferencia estaba en el entorno del 1%-- era una señal de que estaba empezando a pesar en el ánimo de los inversores el riesgo de una segunda opa.

"Creo que está empezando a pesar en el ánimo de los inversores ese riesgo de una segunda opa. Si se materializa, creo que la acción de BBVA sufrirá sustancialmente", comentó.