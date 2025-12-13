La moda andaluza es cada vez más digital: El 59% de los compradores realiza ya compras a través de internet

Las ventas online de moda en Andalucía crecieron un 3,7% en 2024, superando el 2,1% nacional. Hasta abril de 2025 han mantenido un crecimiento anual del 3,1%, según un informe elaborado por Deloitte Digital junto con Google sobre 'fashion' y comercio electrónico minorista (retail) en España, que confirma que todos los actores están bien posicionados, aunque subraya que "es necesario que se continúe impulsando los canales online ya que la previsión es de crecimiento exponencial en los siguientes años". Se espera que el canal online en España aumente su cuota del 20% actual al 28% en 2030.

La penetración del e commerce en Andalucía alcanzó el 70% en 2024, frente al 56% en 2019, lo que refleja una fuerte adopción del consumo digital y un mercado en expansión. Andalucía cuenta actualmente con más de 2.500 establecimientos de retail moda, de los cuales el 54% dispone de escaparate digital y presencia activa en redes sociales como Instagram y Facebook. Según la consultora Deloitte y la tecnológica Google, el 59% de los compradores andaluces realiza ya compras de moda a través de dispositivos móviles y el 71% usa apps de compra de forma regular, muy por encima de la media nacional, según este estudio sobre la moda de hombres y mujeres.

En Andalucía, con players en el sector de la moda tan importantes como Álvaro Moreno, Scalpers, Spagnolo, Scotta, Boston (Mayoral) o Silbon, "los principales retailers invierten en experiencias integradas, combinando tiendas físicas, e-commerce y venta social. "El crecimiento del canal digital y la integración de plataformas son especialmente notables en moda y electrónica", señala el informe.

Experiencia omnicanal

Las previsiones apuntan que el canal online crecerá a nivel mundial en la moda a una tasa del 10% hasta 2030 y en España hasta el 12,24%, superando al canal offline (tiendas físicas) en un 5%. "Aunque las ventas online crecerán a un ritmo más acelerado, las ingresos en tiendas físicas también continuará aumentando y seguirá representando cerca del 70% del total en 2030. "Por esto, el canal físico seguirá siendo una pieza clave en la industria de la moda, haciendo que la experiencia omnicanal se consolide como el core del crecimiento futuro", señala este estudio, que destaca que "la estrategia de marketing ya no consiste únicamente en potenciar el canal online, sino en asegurar una estrategia unificada entre canales".

En cuanto a la afectación que tendrá el commerce en las calles principales y más comerciales de una ciudad, Google y Deloitte Digital indican que en el retail de highstreet se vuelve aún más importante que la tienda sea algo más que un punto de venta. Debe adoptar -dicen- un enfoque phygital, de modo que combine lo mejor del mundo físico y digital para crear experiencias superiores, permitir agilidad operativa y fomentar un crecimiento sostenible. ¿Cómo se logra esto? El informe apunta a modificar "el propósito de la tienda" con un proceso que abarca todas las etapas desde que un cliente hace un pedido en línea hasta que lo recibe físicamente en su casa, incluyendo la recepción de la orden, almacenamiento, empaquetado, envío, seguimiento y gestión de devoluciones.

Asimismo, recomienda el informe trabajar en la "experiencia cliente", con eventos o presentaciones de colecciones; dando servicios como atención personalizada, asesoría de estilo o confección a media; ofreciendo exploraciones guiadas por la aplicación, con navegación en tienda y recomendaciones personalizadas; con experiencias interactivas, como probadores virtuales; visión 360º del cliente, con integración online y offline; y marketing phygital o campañas que conecten objetivos online con tráfico y ventas en tienda.

Retos del sector 'fashion'

Uno de los retos de la moda es la integración de los diferentes canales de venta, eliminando las barreras entre lo físico y lo digital; la activación del dato, la unificación de equipos o la llamada gamificación, la aplicación de elementos de juego (puntos, recompensas, desafíos, niveles, avatares) en tiendas, apps o redes sociales para hacer la experiencia más interactiva, divertida y atractiva, aumentando la lealtad del cliente, transformando la compra en una experiencia inmersiva, colaborativa y memorable, más allá de una simple transacción.

Este informe sobre la moda diferencia entre la masculina y la femenina, destacando que este último mercado está más maduro. La moda masculina es la subcategoría con mayor crecimiento esperado hasta 2030, con una tasa de crecimiento del 10,7%. La moda femenina, por su parte, ocupa el quinto lugar en tasa de crecimiento, con un 9,2%. "Esto ya se está reflejando en la realidad, con un crecimiento interanual de la demanda en Google para moda masculina que supera al de la categoría femenina en 10 de los 12 meses de 2024. La categoría masculina crece más rápido debido a un mayor enfoque de los hombres en el estilo personal y el impacto de nuevas categorías".