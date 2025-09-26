Aena descarta compartir la gestión de la red de aeropuertos españoles con las comunidades autónomas

Aena ha recordado este viernes la solidez del marco legal y constitucional que ampara al actual sistema aeroportuario español integrado ante los temores expresados por su principal accionista privado, TCI Fund, y las informaciones publicadas en las últimas semanas sobre una posible participación de las comunidades autónomas en la gestión de aeropuertos de interés general.

El fondo TCI solicitó en una carta enviada al consejo de administración y la presidencia de Aena defender la gestión centralizada de la red aeroportuaria española frente a las demandas de cogobernanza formuladas desde Cataluña, País Vasco, Andalucía, Canarias y Baleares, donde se han planteado distintas fórmulas para que entidades autonómicas y locales participen en la gestión de sus aeropuertos.

El fondo teme que esa cogestión pueda desembocar en derechos de veto o delegaciones de competencias a ejecutivos regionales que abrirían un conflicto de intereses.

En un comunicado emitido este viernes a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), el gestor aeroportuario español señala que desde la publicación de su comunicación oficial del 30 de julio de 2024 ha mantenido un seguimiento "atento, constante y pormenorizado" de cualquier posible decisión en este ámbito, con el objetivo de analizar sus eventuales repercusiones.

Sin embargo, Aena ha precisado que, a día de hoy, no tiene constancia de ninguna propuesta o proyecto político que haya alcanzado un grado de concreción que requiera una actuación por parte de la sociedad. En todo caso, advierte de que cualquier iniciativa que así lo hiciera recibiría una respuesta "inmediata y contundente".

Desde su comunicación oficial de julio, Aena ha trasladado a las administraciones públicas la importancia de la gestión integrada de la red de aeropuertos, que considera fundamental para la economía española, así como los derechos de sus accionistas y la necesidad de respetar la estructura societaria vigente.

La empresa ha destacado que preservar el modelo actual resulta "especialmente relevante" en un momento en que afronta un ciclo de fuertes inversiones para modernizar y ampliar las infraestructuras aeroportuarias, esenciales -recalca- para el desarrollo económico y social del país en las próximas décadas, .

La compañía ha reafirmado su compromiso de continuar vigilante y, en caso necesario, adoptar las medidas oportunas en defensa de la legalidad vigente, de su interés societario y de los derechos de todos sus accionistas, tanto públicos como privados.

Respuesta del presidente a TCI

En su respuesta a la solicitud de TCI, el presidente y consejero delegado de Aena, Maurici Lucena, ha descartado este viernes cualquier cambio en el actual modelo de gestión del sistema aeroportuario español, que el actual marco normativo hace “imposible”, ha asegurado.

"Marco normativo solo hay uno", ha insistido Lucena, que al hilo del comunicado de TCI, que interpreta no como una exigencia directa a Aena, sino como un "recordatorio de los límites legales y corporativos" que rigen la compañía, ha enviado un mensaje de "tranquilidad" a los accionistas públicos y privados, a los trabajadores, a los analistas y a los clientes de la compañía, que incluyen aerolíneas y millones de pasajeros

El debate se produce en pleno lanzamiento del plan inversor 2027-2031, por valor de 12.888 millones de euros, con el que Aena pretende modernizar y ampliar sus infraestructuras. Este programa, presentado el pasado 18 de septiembre, contempla una subida de tarifas del 6,5%, alcanzando un máximo de 11,03 euros por pasajero.