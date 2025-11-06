Endesa invertirá casi 10 millones en la repotenciación del parque eólico Los Lances, en Cádiz

Endesa prevé invertir casi diez millones de euros en la repotenciación del parque eólico Los Lances, situado en el municipio de Tarifa (Cádiz). La energética instalará tres nuevos aerogeneradores con una potencia de 9,06 megavatios (MW).

La compañía busca con esta operación la renovación de la instalación, inaugurada en 1999. Actualmente, cuenta con 17 aerogeneradores y una potencia de 10,68 MW. Con la repotenciación, presupuestada por Endesa en 9,8 millones de euros, serán tres unidades de 82 metros de diámetro de rotor las que producirán más de nueve megavatios.

Dentro del presupuesto de 9,8 millones, la principal partida, 9,1 millones, corresponde a la propia repotenciación, mientras que Endesa invertirá 385.000 euros en el desmontaje de los aerogeneradores actuales y otros 310.000 euros en trabajos relacionados con la adecuación de la subestación eléctrica, la cual comparte el parque eólico Los Lances con el denominado EEE.

Según se recoge en el proyecto, elaborado por Enel Green Power y que estará sometido a información pública hasta diciembre, los trabajos ocuparán un período de 16 meses, de los cuales cuatro corresponderán al desmontaje de las unidades actuales y otros diez a la instalación de los nuevos aerogeneradores.

De acuerdo con el estudio de viabilidad elaborado por la energética, prevé 2.334 horas de funcionamiento anuales, con unos ingresos estimados al año de 1,5 millones de euros y unos gastos de explotación de 438.000 euros. La previsión es que la generación anual sea de 21,1 gigavatios hora (GWh), lo que equivale al consumo de unas 6.000 viviendas.

Los componentes de los nuevos aerogeneradores serán trasladados hasta las instalaciones del parque eólico desde el Puerto de Cádiz. El proyecto no contempla grandes modificaciones de los trazados existentes para su movimiento, a excepción de algunas mejoras en los viales de acceso a la parcela.

Endesa ya proyectó la repotenciación del parque eólico Los Lances en 2022, aunque entonces la Consejería de Industria, Energía y Minas no aprobó la solicitud de la autorización ambiental integrada. Ahora, la energética asegura en el propio proyecto haber solucionado los aspectos de impacto ambiental que frenaron la iniciativa hace tres años para que pueda llevarse a cabo y reciba el visto bueno de la Junta de Andalucía.