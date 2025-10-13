BBVA y Banco Sabadell aguardan el desenlace a final de la semana de la opa con la incógnita de si habrá una segunda

El BBVA y el Banco Sabadell aguardan el desenlace definitivo de la opa que les ha enfrentado durante más de 17 meses y cuyo resultado se conocerá a finales de esta semana. Será el viernes 17 de octubre, justo una semana después del cierre del periodo de aceptación, cuando la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) despejará la incógnita de si habrá una segunda oferta.

El plazo para la aceptación de la opa concluyó el pasado viernes a medianoche, con las oficinas del banco presidido por Carlos Torres abiertas en horario ampliado y las líneas telefónicas operativas para facilitar el canje por parte de los accionistas del Sabadell.

La oferta, que propone una acción nueva del BBVA por cada 4,8376 acciones del Sabadell, supone una mejora del 10% respecto a la propuesta inicial. Al precio al que cotizaban los dos bancos al cierre de la sesión bursátil del viernes, los accionistas del Sabadell obtendrían una prima del 3,06% con el canje de sus títulos.

Algunos analistas prevén un resultado apurado. El BBVA ha condicionado su éxito a lograr el 50% de adhesiones del accionariado de la entidad catalana, aunque si obtiene el apoyo de más del 30% podría lanzar una nueva opa obligatoria, esta vez solo en efectivo. En caso de segunda opa, la CNMV se encargará de establecer los criterios para determinar el precio “equitativo” en euros, según recordó el supervisor bursátil el pasado miércoles, cuando calificó de “mera especulación” las informaciones que se estaban facilitando sobre el precio.

El lanzamiento de esa segunda oferta depende de la decisión del consejo de administración de BBVA, si bien Carlos Torres ha advertido en varias ocasiones que el precio sería el mismo que el ofrecido en la primera opa, mientras que desde el Sabadell se insiste en que tendría que ser superior.

La batalla por el control del banco catalán se juega en buena parte en el terreno de los minoritarios, que poseen algo más del 40% del capital de Sabadell. A la espera de que se conozca el resultado el viernes, los únicos datos sobre las adhesiones son los facilitados por los máximos responsables de ambas entidades.

En este sentido, Torres ha asegurado que superarán el 50%, pues contaba con el apoyo de un 30% de los inversores institucionales, al que sumaba un 10% de fondos de inversión que replican índices y el 3,86 % del inversor mexicano David Martínez, es decir, cerca de un 45% sin contar el apoyo de los accionistas minoritarios.

Sin embargo, el consejero delegado del Sabadell, César González-Bueno, cree que la aceptación final de la opa será de en torno al 30%. Según ha señalado, solo uno de cada cincuenta accionistas particulares había aceptado antes del viernes la oferta del BBVA, con datos del 80% de los minoritarios clientes de la entidad.

Los inversores institucionales tienen alrededor del 55% del capital del Sabadell, entre ellos entre ellos Blackrock, principal accionista del banco con el 7,2%.

Los accionistas estratégicos suponen el 5% y entre ellos destaca Zurich, segundo accionista del Sabadell con prácticamente ese 5% y que anunció que no acudiría a la opa.