La Junta da visibilidad a las cien mujeres más relevantes de la industria andaluza

La Junta de Andalucía ha publicado 100 mujeres referentes en la industria andaluza, una lista que incluye empresarias, trabajadoras y representantes públicas relacionadas con este sector productivo, que ha experimentado un importante crecimiento en el último año. Con esta publicación, la Consejería de Industria pretende dar visibilidad al papel de la mujer en esta actividad.

La lista incluye a algunas de las principales directivas de empresas de la región. Una de ellas es la consejera delegada de Atlantic Copper, Macarena Gutiérrez, de la que se destaca "su carrera de crecimiento continuo desde 1997", además de su papel como una de las mujeres más influyentes en la minería.

Otra de las protagonistas es Concha Yoldi, la presidenta del Grupo Persán, una "empresaria visionaria" que impulsa "la innovación, la educación y la inclusión social". También se puede encontrar a Pilar Martínez-Cosentino, la consejera delegada de Cosentino, con una trayectoria que supone una inspiración a las nuevas generaciones "a liderar con valentía y visión estratégica".

En el campo de las empresarias de largo recorrido también figura María Castro, directora ejecutiva de El Milagrito, de la que se destaca el proceso de internacionalización de la compañía, "demostrando cómo la visión y el esfuerzo pueden convertir una industria local en un proyecto global". A ella se suma María Paz Hurtado, presidenta y fundadora de Hutesa Agroalimentaria, que impulsa "crecimiento en el entorno" y reinvierte recursos en su mejora continua.

La lista de la Junta deja espacio para directivas más jóvenes, como María Eugenia Clemente, directora general de Aciturri; Aurora Gracia de los Ríos, vicepresidenta de Cunext, o Dulce María Muñoz del Rey, vicepresidenta de Airbus y directora de desarrollo del A400M.

También se recogen representantes de algunas de las principales industrias y compañías de Andalucía, como Carmen Ponce, presidenta de la Fundación Cruzcampo y directora de relaciones corporativas de Heineken España; Raquel Santiago, cofundadora y directiva de Petroprix; Esther González, directora de la planta de Moeve Chemicals en Palos de la Frontera (Huelva); María Inmaculada Moreno, jefa de planificación y programación de Acerinox Europa; Ángeles Orantes-Zurita, presidenta de la Fundación CajaGranada y CEO de Industrias Cárnicas Zurita y La Cueva de 1900.

En cuanto a asociaciones empresariales, resalta el papel de Teresa Rasero, presidenta de la federación española de la industria química (Feique) y presidenta del consejo de Air Liquide España; Pilar Cañete, secretaria general de la Asociación de Grandes Industrias del Campo de Gibraltar (AGI); María Teresa Tijeras, directora general de la Asociación de Empresarios del Mármol de Andalucía, y Ariadna Barea, gerente de la Asociación Clúster del Plástico de Andalucía.

El lado institucional cuenta con la participación de varias integrantes de la consejería de Industria, Energía y Minas, como sus delegadas territoriales en Cádiz y Huelva, Inmaculada Olivero y Lucía Núñez.